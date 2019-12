Jorge Argüello, futuro embajador en Estados Unidos, debería presentar sus cartas credenciales en enero, pero para ello deben asignarle un espacio en la agenda de Donald Trump, un reunión que en el orden de prioridades -ahora, factor Evo Morales mediante- parece no estar. Hasta que esa disposición no ocurra, no se puede orquestar una visita oficial del presidente argentino.