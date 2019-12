Los movimientos de la ministra, al menos los referidos, no generan precisamente satisfacción a Alberto Fernández y su entorno. Alguna interpretación señala que, en rigor, ese tipo de errores no forzados constituyen para sus autores costos prematuros que no pueden ser adjudicados a maniobras internas. El problema puede tener origen individual, aunque es difícil considerarlo exclusivamente como una una cuestión personal.