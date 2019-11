En el primer debate presidencial, Alberto Fernández había afirmado que no le “temía” a la apertura comercial, pero aclaró que "no permitiría que se lleve puesta a la industria y al comercio”. Por eso, afirmó que antes de validar el acuerdo quería conocer su “letra chica”. "Vemos que Francia, Holanda, están diciendo que no lo van a aprobar”, agregó en ese entonces.