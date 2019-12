En paralelo, terminó de diagramar su equipo de trabajo, más allá de que aún no hubo nombramientos oficiales. Buscó mostrar amplitud, como las conversaciones que mantuvo en estas semanas: desde la ex sciolista Silvina Batakis y el politólogo Marcelo Leiras al camporista Santiago Rodríguez, el salteño Emiliano Estrada -ex ministro de Economía de Salta-, el periodista e historiador Hernán Brienza y el pedagogo Martín Cagnola, de Red Solidaria, la organización liderada por Juan Carr.