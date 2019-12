De los ex kirchneristas que no pudieron volver al poder el más emblemático es quizá Aníbal Fernández, ex funcionario de Néstor y Cristina Kirchner. El otro es el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo, que nunca recompuso su relación con Cristina Kirchner después de que ella lo bajó de la pelea presidencial en 2015. La ausencia se explica por las viejas tensiones.