Por sugerencia de José Luis Ramón (su bloque fue determinante para que se consiguiera el quórum), se estableció una excepción para los viajes fronterizos de cercanía que se facturan en pesos y no implican acceso al mercado de cambios. Según se argumentó, con esta excepción se buscó evitar que las familias que conviven y trabajan en la misma región no tengan un recargo en sus traslados habituales que comienzan en un país y terminan en otro, y no requiera de pagos en dólares o con tarjeta de crédito. A modo de ejemplo, Ramón explicó: “Muchas veces se paga un pasaje sólo para cruzar un puente”.