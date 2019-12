En este sentido, el legislador cordobés remarcó por qué el país no es igual que el de 2015. “Hay menos déficit fiscal, no hay déficit energético, hay superávit comercial, el doble de reservas en el Banco Central, se pagó el costo de las tarifas atrasadas, no hay tipo de cambio atrasado… Objetivamente no son las mismas condiciones que en 2015. Les pido que no escondan la parte de la película en la que actuaron ustedes”, sentenció.