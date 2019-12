Por fuera de lo que es consumo básico, en tanto, las dudas son mayores. Cadenas de comida rápida, por ejemplo, no están contemplando una mejora en 2020. Si bien es cierto que el congelamiento de tarifas, que tuvo un impacto determinante en el presupuesto de las familias destinado a esparcimiento y gastos no imprescindibles, puede aportar algo de oxígeno, no advierten en este rubro señales de crecimiento para este año . “No es bueno el humor social tampoco, lo que sorprende en estas circunstancias”, afirmó un empresario de ese mercado.