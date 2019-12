Espinoza juró el viernes pasado en la explanada de la Catedral de San Justo. Allí estuvo la ex presidente, a quien el intendente le dedicó unas palabras: “Cristina, nunca me olvidaré de tu gesto de venir. No te tengo que dar la bienvenida porque vos sabes que La Matanza fue, es y será tu casa. Me voy a romper el alma, hasta dar el último segundo de mi vida por La Matanza, que es, fue y será peronista”.