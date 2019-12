La resolución se conoció apenas dos horas después de que D’Alessio tuviera una audiencia con Ramos Padilla en busca de convertirse en arrepentido. Aunque declaró durante 16 horas ante el fiscal Juan Pablo Curi y consiguió firmar un acuerdo de imputado-colaborador, el juez aun no lo homologó. Hoy solo le preguntó si había declarado voluntariamente y dijo que iba a estudiar el acuerdo. Mientras no esté homologado, lo que dijo D’Alessio es secreto y no puede usarse en el expediente. Un rato después, se conoció la noticia del procesamiento de Stornelli.