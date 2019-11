D’Alessio quedó preso junto a dos ex policías bonaerenses y un ex agente de la SIDE, en un expediente en donde hubo más procesados como el entonces fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone o el periodista Daniel Santoro. El fiscal Stornelli fue llamado a indagatoria por ocho hechos y declarado rebelde por no presentarse. La semana pasada anunció que se presentaría, cambió su defensa y la audiencia fue programa para el 29 de noviembre.