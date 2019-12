Eso fue lo que sucedió con De Vido y Baratta. De Vido solo estaba detenido por Río Turbio y cuadernos. Baratta por el segundo de los expedientes. El ex ministro había conseguido un arresto domiciliario en el caso de la malversación de fondos para la realización de la minera santacruceña. Por eso cuando el viernes pasado se le concedió la excarcelación, no pudo aún salir en libertad y se alojó en su casa, sin poder salir. Su defensa, no obstante, buscará esta semana que se levante ese arresto domiciliario.