El 7 de diciembre de 2017 Bonadio dictó los procesamientos y prisiones preventivas de Cristina Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el asesor iraní Jorge Khalil. Fue la primera orden de detención contra la ex jefa de Estado. La Cámara Federa confirmó los procesamientos y prisiones preventivas, aunque cambió la calificación del delito a “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”.