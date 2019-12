Consultada por Infobae, Cáceres afirmó: “Celebro que la justicia resuelva que el espíritu de la ley de paridad no es otro que el de promover la participación política de las mujeres, y que no puede ser utilizada para perjudicarnos. Esperemos que no quieran dilatar la asunción, no podemos darnos el lujo de prescindir de una banca cuando se van a tratar temas tan importantes para el país. Ahora es tiempo de mirar para adelante, y trabajar fuertemente porque las argentinas y los argentinos necesitan un Congreso nacional activo”.