En diálogo con Infobae, Ritondo citó el antecedente del dirigente del PRO Jorge Garayalde, que no pudo asumir como diputado nacional por la Capital, luego de un fallo de la jueza electoral María Servini. Esta magistrada dispuso en junio pasado que, ante la renuncia en diciembre de 2018 de Anabella Hers Cabral -electa en 2015-, le correspondía el lugar a otra mujer en base a la ley de Paridad, y no a Garayalde, que la seguía en la lista.