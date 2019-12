-El 18 de mayo en Balcarce 50 hubo una carcajada. Porque la decisión de Cristina parecía ser totalmente contraintuitiva de lo que eran las predicciones. Es interesante lo que ocurre porque el peronismo hace un giro que va a buscar en un mundo de Bolsonaros y oleajes, dominado por mareas, tal como lo vemos sobre narrado, donde todos son cisnes negros. En ese mundo, el peronismo le ofrece a la Argentina un giro hacia ciertas certezas. Un poquito una promesa de volver a lo seguro . Alberto Fernández tiene las cualidades de un político clásico. ¿Qué hace Alberto? Porque acá está lo interesante también. La decisión de Cristina consuma un pedido de autocrítica en actos. Cristina actúa la autocrítica, no la hace. No le pide a Carta Abierta que escriban una autocrítica. La hace y tiene una eficacia notable. ¿Y qué hace Alberto con eso? El otro problema de la unidad era la cristinización que tenían que hacer lo que no eran kirchneristas para integrarse a esa unidad. Una especie de formulación de un discurso donde nadie podía no estar de acuerdo con lo que se decía. Lo que se propone es un camino de unidad más complejo, es un proceso de unidad. Eso es lo interesante y Alberto lo entiende como proceso. Y creo que lo camina. ¿Cuál fue la campaña de Alberto? Empezarla donde termina el kirchnerismo. Empezarla en Massa como figura emblemática de la fragmentación del peronismo y empezarla en las gobernaciones, sobre todo en Córdoba . Ahí está la cifra también de empezar a construir no tanto el albertismo, que eso es una cosa que deberá saberse si empieza o no a partir del 10 de diciembre, sino la ruptura del techo electoral. Y uno dice, si mira hacia atrás, “ganó Cristina y todos los votos son de ella” que es un modo de bajarle el precio al resultado, y no está dicho esto contra Cristina sino contra al evaluación que quiere hacer el no peronismo del resultado electoral. Efectivamente se montaban sobre el mito del techo electoral.