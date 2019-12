LS: Es una suerte de prisión con ciertas libertades. Los que son de alto riesgo están absolutamente restringidos. No pueden usar redes sociales, no pueden usar cualquier navegador, no pueden usar líneas celulares o mandar WhatsApp cuando quieren. Hay lugares a los que pueden ir y otros a los que no. Por ejemplo, Fariña tenía como una lista de restaurantes a los que podía ir. Y a determinada hora de la noche ya no podía salir. Te llaman aleatoriamente para saber si estás bien y cómo estás. De hecho, hay casos donde los han sacado de sus provincias, algunos han solicitado cambios de identidad, otro modifican cuestiones de su aspecto físico. Las personas que dieron estos pasos ya no son las mismas, esto también era interesante de indagar. Cómo viven hoy, cómo les cambió la vida.