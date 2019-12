Como sea, en Economía asomaría un problema sensible. La insistencia en las gestiones para sumar a Roberto Lavagna ha sido real, no pura especulación. Alberto Fernández mantuvo un par de conversaciones directas. Y recién entre el domingo a la noche y ayer, circuló con firmeza la información de una negativa definitiva del ex candidato y ex ministro. La caída del proyecto para contarlo como figura destacada –capaz de generar por sí mismo imagen de solvencia y confianza, según se imaginaba- podría opacar lo que viene, como una especie de alternativa o segundo plan.