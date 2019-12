No obstante, y a pesar del hecho de no estar anunciado oficialmente su entrada al gabinete del futuro presidente, Agustín Rossi se comporta en la práctica como ministro designado y ha iniciado contactos con oficiales en actividad y retiro, en especial con quienes tuvo relación en su anterior gestión en la cartera. De hecho ha dado señales de que no sería intención de la nueva administración producir “purgas” de altos mandos, sino que más bien se tratará que los mismos tengan un marco de recambio institucional normal. Se respetará la tradición militar en cuanto a paridad en la antigüedad relativa de generales, almirantes y brigadieres y no se tomarán medidas que impliquen bruscos cambios de rumbo en la política militar, sino que analizarán los temas más candentes antes de tomar una decisión.