La ex mandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desde el Estado les asignó de manera presuntamente irregular 52 obras públicas a las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz.