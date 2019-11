Uno de ellos fue el senador bonaerense del Frente para la Victoria Jorge “Loco” Romero, denunciado por abuso sexual a fines de 2018. El dirigente pidió en mayo de este año una licencia sin goce de sueldo, tras no asistir seis veces consecutivas a las sesiones. No obstante, el período de ausencia fue de 30 días, tras lo cual volvió a hacer uso pleno de su banca. El mandato de Romero finaliza el próximo 10 de diciembre. No fue electo para renovarlo.