El ministro de Justicia, Germán Garavano, evaluó hoy que los cambios introducidos por la reglamentación de la nueva ley procesal penal federal en la materia de prisión preventiva no deberían derivar en la “liberación masiva de detenidos”. “Lo que se hizo fue fijar reglas más claras, fijar pautas objetivas”, afirmó el funcionario en declaraciones a radio La Red, en relación a la figura legal por la cual se encuentra detenido el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros ex funcionarios.