Precisamente, la defensa de De Vido planteó días atrás en la Cámara Federal de Casación Penal la prisión preventiva en ese expediente y aseguró que el ex ministro no fue “desaforado” en esas causas para poder concretar su detención. La revisión de esa decisión está pendiente a la espera de que la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner plantee en una audiencia los cuestionamientos a la causa de los cuadernos, en donde no solo figura la prisión preventiva sino también el forum shopping.