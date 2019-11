Sin embargo, luego de las elecciones primarias argentinas del 11 de agosto, Cabello lanzó una advertencia sobre el ex Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner: “Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”.