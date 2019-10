El pasado mes de agosto, tras las elecciones primarias en Argentina, el dirigente chavista le envió un mensaje a Fernández, quien había tildado de “gobierno autoritario” al de Maduro. “Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”, señaló por ese entonces Cabello, y en clara alusión a la figura de Cristina Kirchner, compañera de fórmula de Fernández.