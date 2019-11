Profundizando en su admiración por la ex presidenta y consultada por su simpatía con los principios comunistas, aclaró: “Soy de izquierda, pero también cristinista. Para mí Cristina es un mito. Esa sensación de cuando va a un lugar a hablar y la gente se moviliza, llora, se emociona… A mí también me aparecen esas emociones”. En ese momento, el conductor la interrumpió para preguntarle por los procesos judiciales por corrupción que atraviesa Cristina Fernández de Kirchner, a lo cual sentenció: “Hay ciertos elementos que me hacen pensar que es parte de una orquesta de persecución política y no judicial, sobretodo porque no es un gobierno el que está ahora alguien que pueda hablar muy liviano de cuerpo de la situación”. “¿Ponés las manos en el fuego por Cristina?”, insistió Novaresio. "Sí, sí”, afirmó doblemente Ofelia, para ponerle punto final al tema.