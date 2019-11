“Es imposible que suceda algo así porque nuestro país es una unión indestructible de Estados. Somos una República Federal, no Confederal. A diferencia de esta última, los estados miembro -en nuestro caso las provincias- no tienen derecho de secesión. Es decir, no se pueden separar. Eso lo definió la Corte Suprema diciendo que Argentina es una unión indestructible de estados autónomos no soberanos”, remarcó a Infobae Daniel Sabsay, abogado constitucionalista, profesor titular y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional (UBA).