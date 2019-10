Faurie considera que no puede hacer mucho más que enviar la carta personal al embajador brasileño y, por eso mismo, tampoco quiera hacerla trascender. “Justamente, es privada, no un comunicado de Cancillería”, dicen cerca de él. Y ponen el foco en que el presidente electo no designó todavía a ningún responsable de la transición en política exterior y no hay claridad para saber qué quiere hacer exactamente Fernández en relación a Bolsonaro.