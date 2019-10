Quiérase o no, la economía mirada globalmente está estancada y si se trata de buscar el origen habría que rastrearlo en los últimos ocho años. Desde 2011 que todo se aquietó, la crisis se evidenció en la administración cristinista de manera seria y tomó impulso entre 2018 y 2019. Habida cuenta del “paquete” explosivo no hay posibilidades que algo se revierta en los próximos dos años. ¿Será posible que la política económica de distintos colores y propuestas no hayan funcionado? ¿Es posible que nadie haya asumido la responsabilidad que le corresponde por disponer de acciones económicas inconducentes?