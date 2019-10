En ese momento, ninguno de los presentes le transmitió a Alberto Fernández el malestar, lo comentaron entre ellos. Tampoco subieron al escenario los hombres de confianza del futuro presidente, como Santiago Cafiero, los integrantes del grupo Callao que aunque no eran candidatos tuvieron mucho que ver en el camino del ex jefe de Gabinete hacia la Casa Rosada. Tampoco los ex gobernadores bonaerense Felipe Solá y Daniel Scioli pudieron subir.