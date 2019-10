Se puso la campaña al hombro, caminó el interior. Recorrió más de 30 ciudades en un mes bajo el lema “Sí, se puede”. Sirvió para repuntar y para dejar mejor a Juntos por el Cambio tras el “palazo” en la derrota de las PASO, pero no le alcanzó. No para dar vuelta la historia. Aunque perdió la presidencia hizo crecer el tradicional sufragio no peronista del 30 al 40 por ciento histórico, y quedó muy bien parado para la etapa posterior. Es la principal figura de la oposición a nivel nacional.