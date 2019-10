Justicia y Seguridad. Para Justicia pocos tienen dudas. Marcela Losardo, su amiga, su socia y ex subsecretaria del área tuvo un lugar destacado en la Facultad de Derecho cuando Fernández homenajeó al ex procurador Esteban Righi. Juan Manuel Olmos ayudó a la organización de ese evento, presidió el Consejo de la Magistratura de la Ciudad y desde atrás se ocupó de parte de la logística de la campaña, organizó el búnker de México por ejemplo, para ordenar el trabajo del Frente de Todos. El viernes en el homenaje a Estela de Carlotto hubo un ex juez y ex ministro a quien miraron de reojo: León Arslanián es mencionado en algunas charlas para Seguridad pero en general se asegura que no aceptaría. Para Seguridad no se aseguran nombres pero sí se plantea la idea de que vuelva a ser Secretaría. Sería una solución transitoria hasta que se debata y conforme el Consejo de Seguridad del que habló Fernández. “No me pidan soluciones fáciles” planteó en campaña el presidente electo que cree que debe haber posturas más integrales que vayan desde la política de desarrollo social, al empleo y el castigo a quienes delincan con justicia efectiva. En el búnker hubo varios especialistas en la materia: desde la ex ministra Cecilia Rodríguez, al massista Diego Gorgal, el ex Cascos Blancos Gabriel Fuks y el ex secretario Sergio Berni que hasta pasó por los pisos reservados para los más cercanos. Un dato: en noviembre deberían concretarse los ascensos en las fuerzas y se pedirá que los dejen en espera para que los defina el próximo Gobierno. Así fue en 2015.