Sin embargo, una apabullante victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri no le permitirá al espacio del ex jefe de Gabinete ser mayoría en ninguna Cámara sin tejer alianzas, algo que de todos modos no se espera que sea difícil ya que muchos bloques existentes y nuevos candidatos responden a gobernadores que ya mostraron afinidad a la fórmula Fernández-Fernández.