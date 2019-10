Pero antes, protagonizó una perlita con la prensa. Fue cuando un periodista le pidió que le sostuviera su teléfono celular y así poder grabar sus palabras. “Si no lo hace a fin de mes no cobro”, bromeó el trabajador. Esa frase generó una expresión de resignación en la expresidenta, quien hizo todo lo posible para cumplir con la petición. Sin embargo, se excusó por si algo salía mal. “Lo mío no es el periodismo”, remarcó.