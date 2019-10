-La decisión de endeudar no es solo del gobernado sino de la legislatura donde no teníamos mayoría. Y se votó allí cuatro veces el endeudamiento asi que nadie puede sorprenderse por ello. Además, ese endeudamiento tuvo un destino que fueron las obras. Sin obras no había deuda. Y todas las obras se hicieron en todos los municipios de la provincia incluso en las intendencias del Frente de Todos. Por eso el endeudamiento no puede aparecer como algo nuevo. Aparte el gobierno de Scioli dejó un endeudamiento de 11.000 millones de dólares. No es que la provincia no estaba endeudada y hoy no llega a los 12.000 millones de dólares. Esos números fueron publicados y antes no se publicaban. Porque no mentimos es todo transparente. Esos fondos se usaron para la construcción de guardias de hospitales, para la obra pública, para que la gente duerma tranquila cuando llueve.