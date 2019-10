-Los argentinos desde que nos levantamos muy temprano sufrimos las consecuencias y los efectos de la políticas de Macri. Cuando pasamos la tarjeta SUBE, cuando vamos al almacén, cuando vamos a pagar la boleta de luz, cuando el empresario Pyme va al Banco y tiene que pagar tasas del 90%. Lo que estamos viviendo no es normal. No es normal tener tasas del 100%. No es normal que yo tenga un comercio y no entre nadie en todo el día. No es normal que sea más caro pagar la boleta de luz que el costo del alquiler.