La Plata no es sólo la capital provincial. Es la Ciudad que el peronismo perdió en 2015 en manos de Julio Garro, de Cambiemos, que a pesar de las críticas a su gestión fue convalidado en las urnas en el 2017 cuando en las Legislativas volvió a ganar el macrismo. El 11 de agosto la ecuación se invirtió. El Frente de Todos presentó cinco candidatos en las PASO que sumados tuvieron poco más de 47 puntos. Garro llegó a 37,7 aunque a nivel individual se impuso por el doble de votos frente a Saintout. Para arrebatarle el municipio la ex decana de la Facultad de Comunicación debe lograr el respaldo de los que votaron por sus cuatro adversarios internos y apostar a que no haya corte de boleta y la beneficie el efecto arrastre que generan los Fernández y Kicillof.