Pero fue respetuoso con la marcha del “Sí, se puede” que se realizó frente al Obelisco y con el público que se movilizó para brindarle su apoyo al Presidente. "La gente que se manifestó el sábado pertenece a un sector que existe en la sociedad argentina y que hay que respetarlo. A pesar del cuadro económico catastrófico mantienen un sentimiento de hostilidad. Ellos reaccionan en el marco de la democracia. No me parece mal pero es un sector que sostiene ideas que no comparto”, resaltó.