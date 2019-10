Hoy el que viaja es Mujica con quien se ha visto muchas veces y que muchas veces ha viajado a la Argentina. “Esta ola reaccionaria va a fracasar, nunca va a triunfar definitivamente porque la nuestra tampoco triunfa definitivamente. Pero no me des pelota” le dice el ex presidente riéndose a Trotta en los últimos segundos del documental “Latinoamérica, territorio en disputa” que recoge los testimonios de los ex presidentes progresistas y de izquierda de la región producido por Santa María y Pancho Meritello.