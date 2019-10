“El esfuerzo que hicimos no fue en vano. Por eso ahora viene el crecimiento, la generación de trabajo, el alivio a fin de mes. La Argentina empieza a crecer. Tenemos que salir de esta incertidumbre electoral. Estoy acá, estamos acá, más convencidos que nunca. Convencidos de algo importante, de todo lo que podemos juntos. ¡Se puede dar vuelta esta elección!", manifestó Macri, quien estuvo acompañado por el candidato a diputado nacional Alfredo Schiavoni, hermano del presidente del PRO, Humberto Schiavoni, entre otros dirigentes de la coalición Cambiemos en Misiones. “Tantas veces he venido a esta provincia maravillosa como ingeniero, como presidente de Boca y tantas que siempre hemos sido mayoría acá en Misiones. Más que ningún presidente he venido a esta provincia, con esta enorme responsabilidad que Dios me ha dado”, sostuvo.