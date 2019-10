“Por más que en un momento la bajamos al nivel más bajo en los últimos 20 años, no la inflación, pero la pobreza sí la bajamos, y después volvimos al mismo lugar. ¿Por qué? Porque no logramos un acuerdo de fondo para decir ‘este es el presupuesto, con esto nos manejamos y no mentimos más y se gasta lo que hay y se le bajan los impuestos a la gente’”, destacó.