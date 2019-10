Carlos Kirchner, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, podría salir de prisión mañana. Sucede que pidió su excarcelación en la causa por la obra pública en la que está detenido desde diciembre de 2017. Es el mismo expediente en el que están acusados la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez.