Ahora, Peña monitorea la campaña de Macri pero piensa en la derrota. No es que no crea que pueda forzar un balotaje. Asegura que hay una chance, por más remota que sea. Pero las reuniones y los trascendidos sobre el post macrismo sin él ni el Presidente no solo no le hacen gracia, sino que lo obligan a tratar de que el mandatario saque el mayor caudal de votos posible para tener una carta con la que negociar poder si al final Alberto Fernández gana las elecciones.