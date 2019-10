-No me animo a decir lo que votó la gente, si votó un liderazgo o una concepción. Las sociedades votan concepciones, que se enmarcan en alguien en algún momento. Hay una demanda social muy importante y casi una necesidad de recrear bipartidismo en la Argentina. Esa demanda social está representada: Juntos por el Cambio sacó 8 millones de votos, es una cifra muy contundente de gente que no quiere una desidia en la administración de lo público, pero tampoco quiere abusos de poder, autoritarismo, algún rasgo de autoritarismo en el manejo discrecional del Estado. Eso también está manifestado en los votos de más que sacó Alberto Fernández con relación a (Daniel) Scioli. Gente que antes votó a Cambiemos y ahora producto del desánimo, o de no estar de acuerdo con los resultados de la economía, votan al otro lado pero no quieren que vuelva el autoritarismo, no quieren determinado modos de discusión en la vida pública. Me parece que el electorado de los 8 millones, más esos 2 millones y medio, es un electorado que está muy pendiente y nosotros estamos convencidos de que eso lo tenemos que preservar.