Al principio de la entrevista, Fernández habló sobre su plan para combatir el hambre: “Lo que yo estoy proponiéndoles a los argentinos es casi un acto de campaña, es un acto de convocatoria social. La idea es tratar de que los Argentinos tenemos que llevar adelante una pelea para terminar con el hambre en la Argentina. Es una lucha que no es fácil, que es difícil, pero que hay que ver cómo la organizamos. Me parece que en el Siglo 21, en un país que se jacta de tener la capacidad de generar alimentos para 400 millones de personas, no es razonable que no podamos alimentar a 15 millones de personas que están en situación de pobreza”.