Consultado sobre su relación con Alberto Fernández, Melconian declaró: “Ese es el problema de la grieta, no soy un grieta, ni veleta, ni panqueque, hablo con fulano, con mengano , me junto con todo el mundo, no voy a cambiar mi actitud ética ni mucho menos". "A Fernández lo conozco desde el 2005, me presentó a Kirchner para hablar de economía”, recordó.