“ Dejen de decir esas estupideces, por favor… ¿qué es despegarse? Es una elección provincial, ¿qué puta tiene que venir Macri o Alberto Fernández? ¿Se entiende? No reproduzcan esos comentarios como loros. Era una elección provincial y por eso nosotros creemos que no tenían nada que hacer ni Alberto Fernández ni el presidente Macri. Esta es una elección nacional y sí va a venir el presidente Macri y vamos a hacer campaña con él, y vamos a intentar de que gane en Mendoza y ojalá gane en la Nación, pero que nos despegamos o no nos despegamos… esto era una elección provincial”, respondió Cornejo ante la consulta.