El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou está detenido en la cárcel de Ezeiza. Fue condenado por un Tribunal Oral Federal a la pena de cinco años y 10 meses de prisión por la adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica mientras era ministro de Economía de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación confirmó esa condena y la defensa del ex funcionario- ejercida por Graciana Peñafort y Alejandro Rúa- ante esa decisión presentó una queja en la Corte Suprema de Justicia. Además, fue condenado a tres años de prisión por en la causa en la que se investigó si falsificó tres formularios para transferir un auto Honda, modelo 1992.