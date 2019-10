Por eso coincidieron los presentes en la necesidad de “enfatizar la idea de que hay que votar la boleta completa”. “Que no es escapen votos”, advirtió uno mientras otro dirigente pidió más presencia de candidatos para que no solo no se escapen votos del tramo presidencial y del tramo gobernador sino evitar “que se nos escapen municipios” en referencia al triunfo del Frente de Todos en las PASO en ciudades con gestión en manos de Cambiemos para evitar que Néstor Grindetti, Martiniano Molina, Nicolás Ducoté o Mauricio Gómez puedan recuperarse de la derrota del 11 de agosto.