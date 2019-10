“Sé lo que pasa en Argentina, ustedes me cuentan lo mal que la están pasando, no necesito saber otra cosa. Necesito meterme en los barrios y escucharlos, otros lo hacen cuatro años después y parecen descubrir que la gente necesita trabajo y padece la inflación”, detalló el ex jefe de Gabinete en un acto en el que estuvo acompañado por el gobernador Sergio Uñac, el diputado y presidente del PJ José Luis Gioja, entre otros dirigentes del Frente de Todos.